Lufthansa will Air Berlin nicht übernehmen

Lufthansa Chef Carsten Spohr will die angeschlagene Fluglinie Air Berlin nicht übernehmen. Gegen eine Übernahme sprächen drei Gründe. Er nannte die enorme Schuldenlast, das zu hohe Kostenniveau und kartellrechtliche Fragen.

VW will jährlich eine Milliarde in der Produktion sparen

Volkswagen will in seiner Pkw-Fertigung bis 2020 im Vergleich zu 2015 jährlich eine Milliarde Euro einsparen. VW-Markenchef Herbert Diess wolle die Pkw-Herstellung weltweit auf höhere Produktivität trimmen und dazu die Kostenstrukturen schleifen.

Tesla baut Handelsnetz in Deutschland aus

Der kalifornische Autobauer Tesla will Mitte Juli in Stuttgart sein 17. Verkaufs-Zentrum in Deutschland eröffnen. Fünf weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.

Wirtschaftsweise kritisiert Abwicklung-Modus für Italien-Banken

Die Bonner Wirtschaftsweise Isabel Schnabel hat die angekündigte Abwicklung der zwei angeschlagenen italienischen Banken Veneto Banca und Banca Popolare de Vicenza nach nationalem Insolvenzrecht scharf kritisiert. Der Fall zeige deutlich, dass das europäische Abwicklungsregime viel zu viele Schlupflöcher biete.

Wirtschaftsweise Schnabel warnt vor nächster Finanzkrise

Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel warnt vor einer weiteren Finanzkrise. "Die Situation der Automobilkredite in den Vereinigten Staaten ist bedenklich und erinnert auf vielfache Weise an die Subprime-Immobilienkrise", sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin.

BIZ sieht Weltwirtschaft vom Protektionismus bedroht

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt vor Gefahren für die Weltwirtschaft durch den zunehmenden Protektionismus. "Das Zurückdrehen der Globalisierung wäre ein großer Schlag gegen die Aussichten für ein nachhaltiges und robustes Wachstum", heißt es im Jahresbericht der BIZ, einem Konsortium der Zentralbanken mit Sitz in Basel.

Schulz wirft Merkel Anschlag auf Demokratie vor

Kanzlerkandidat Martin Schulz hat auf dem Wahlparteitag der SPD Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hart attackiert. Er warf ihr und der CDU vor, sich systematisch der Debatte um die Zukunft des Landes zu verweigern. "Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie", rief Schulz den 6.000 Anhängern in der Dortmunder Westfalenhalle zu.

Union beim Thema Steuern weit vor SPD - Emnid

Die Deutschen halten CDU/CSU beim Thema Steuern für deutlich kompetenter als die SPD. 46 Prozent sind der Ansicht, dass die Union die größere Kompetenz in der Steuerpolitik hat. Über die SPD sagen das 27 Prozent.

Ivanka Trump in Plagiatsverfahren vor Gericht zitiert

Ivanka Trump muss in einem Plagiats-Verfahren gegen ihr Modeunternehmen persönlich vor Gericht erscheinen. Die italienische Luxusmarke Aquazzura hatte im vergangenen Jahr gegen die 35-Jährige und ihre Firma Mark Fisher Footwear Klage eingereicht. Aquazzura wirft Trump vor, ihren bekannten "Wild Thing"-Schuh detailgetreu kopiert zu haben.

Tausende neue Jobs wegen Brexits nach Frankfurt

Der Verband der Auslandsbanken rechnet wegen des Brexits mit tausenden neuen Stellen in Frankfurt. "Durch den Brexit werden in den nächsten zwei Jahren 3000 bis 5000 neue Arbeitsplätze in Frankfurt entstehen", sagte Stefan Winter, Vorstandsvorsitzender des Verbands und Mitglied des Vorstands der UBS Europe.

