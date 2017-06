Straubing (ots) - Die künftige Bundesregierung wird sich deshalb recht zeitig um das Thema kümmern müssen. Dabei hat sie der bitteren Wahrheit Rechnung zu tragen, dass es in einigen Jahren vorbei sein dürfte mit den üppigen Überschüssen. Der demografische Wandel führt dazu, dass weniger Beitragszahler immer mehr älteren Leistungsempfängern gegenüberstehen. Der medizinisch-technische Fortschritt verursacht immense Kosten. Die Ausgaben für Medikamente, Ärzte, Kliniken, für Palliativmedizin, Sterbebegleitung und Prävention werden in den kommenden Jahren deutlich ansteigen.



