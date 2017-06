Regensburg (ots) - "Es gibt Tage, da interessieren die China Open im Tischtennis die deutsche Sportöffentlichkeit so sehr, wie wenn in China ein rostiges Fahrrad umfällt. Diesmal nicht: Ein deutsches Finale im Zentrum der Pingpong-Macht - was ist denn da los? Dazu noch drei aufmüpfige chinesische Koryphäen, die ihr Heimturnier boykottieren, weil ihr Lieblingstrainer degradiert wurde. Nein, das passt so gar nicht ins Bild. Das Resultat zeigt uns zweierlei. Erstens erinnert es daran, welche Topspieler Deutschland in diesem schnellen Sport an der Platte hat. Es ist eine der Sportarten, die allzu oft untergehen - daran ändert auch eine Heim-WM wie gerade in Düsseldorf nichts. Und zweitens: Sportler lassen sich überall immer weniger bieten und kämpfen mehr und mehr für ihre Interessen - sogar im aus europäischer Sicht so autoritär eingestuften China. Ob ein Streik das richtige Mittel ist, ist wiederum eine andere Frage. Das interessiert mehr, als wenn ein Fahrrad umfällt."



