Die Anleger haben sich an der Wall Street am Freitag zurückgehalten. Letztlich büßte der Dow Jones Industrial minimale 0,01 Prozent ein auf 21.394,76 Punkte. Seine Bestmarke hatte der Index am Dienstag bei 21.535 Punkten erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Auf Wochensicht trat er damit praktisch auf der Stelle.

Der Beitrag Allzeithochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...