Die Mongolei steckt in der Krise. Der IWF musste mit Notkrediten eine Staatspleite verhindern. Am Montag stimmen die Mongolen über einen neuen Präsidenten ab. Was von der Wahl zu erwarten ist.

Die Mongolei gilt als einzige funktionierende Demokratie in Zentralasien. Der Binnenstaat zwischen China und Russland ist reich an Rohstoffen. Trotzdem ist das Wirtschaftswachstum eingebrochen. Wie der weitere Weg der Mongolei aussehen könnte, sagt der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ulaanbaatar, Daniel Schmücking.

Herr Schmücking, wie wichtig ist die Wahl für den weiteren Weg der Mongolei?Das semi-präsidentielle Regierungssystem der Mongolei gibt dem Präsidenten weitreichende Befugnisse. Der mongolische Präsident besitzt in der Gesetzgebung zum Beispiel ein Initiativrecht. Der scheidende Präsident Elbegdorj Tsakhia initiierte beispielsweise über 60 Gesetzentwürfe. Ferner obliegt es dem Präsidenten, Gesetzesentwürfe per Vetoentscheid zu stoppen. Das bedeutet, dass er eine starke Rolle gegenüber der Regierung einnehmen kann. Außerdem ernennt und entlässt er die Verfassungsrichter und ernennt in Absprache mit dem Parlament zum Beispiel den Generalstaatsanwalt. Außenpolitisch vertritt er das Land und kann mit Zustimmung des Parlaments auch internationale Verträge schließen. Da der mongolische Präsident direkt vom Volk gewählt wird, besitzen seine Entscheidungen und Handlungen eine hohe Legitimation.

Die Mongolei zählte bis vor wenigen Jahren zu den am schnellsten wachsenden Ländern der Welt. Jetzt steckt das Land in der Krise. Wieso?Im Jahr 2011 wuchs die mongolische Wirtschaft (BIP) um ca. 17 Prozent. Aktuell hat sich das Wachstum mit ca. 1 Prozent merkbar abgekühlt. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Einerseits fielen die Weltmarktpreise der wichtigsten Exportgüter des Landes wie von Kohle und Kupfer. Da etwa 80 Prozent der mongolischen ...

