Köln (ots) - Viele Stadtbahnen im Netz der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) fahren mit teils erheblicher Verspätung, auch fallen sie häufiger aus. Den subjektiven Eindruck vieler Fahrgäste hat ein Stichproben-Test des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe) bestätigt. Demnach hält auf einigen Linien im Durchschnitt nur jede zehnte Bahn den Fahrplan ein. Besonders stark verspätet waren in den Tests an unterschiedlichen Tagen die Linien 3 und 4 sowie die 16 und die 18. Gründe für die Störungsanfälligkeit sind das komplexe Kölner Liniennetz, aber auch Unfälle, Falschparker sowie Probleme mit Signalen und Weichen. Die KVB weigert sich, ihre interne Pünktlichkeitsstatistik zu veröffentlichen.



