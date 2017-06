Von Saabira Chaudhuri

LONDON (Dow Jones)--Der Lebensmittelkonzern Nestle hat einen neuen Großaktionär. Der Hedgefonds Third Point LLC des aktivistischen Investors Daniel Loeb hat sich für 3,5 Milliarden US-Dollar bei Nestle eingekauft und erhöht den Druck auf die Schweizer, ihr Wachstum anzukurbeln.

"Obwohl Nestle in der Konsumgüterbranche am besten positioniert ist, schneiden die Aktien auf Sicht von drei und fünf Jahren sowie mit Blick auf die Gesamtrendite der Aktionäre deutlich schlechter ab als die der meisten Rivalen in den USA und Europa", heißt es in einer Stellungnahme des Fonds. Third Point ist bekannt dafür, bei großen börsennotierten Unternehmen für Veränderungen zu trommeln.

Nestle hatte im Februar sein langjähriges Wachstumsziel fallengelassen, nachdem es zum vierten Mal in Folge verfehlt worden war. Der neue CEO Mark Schneider kündigte jüngst an, den Verkauf des US-Süßwarengeschäfts anzustreben.

June 26, 2017

