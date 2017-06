Die Wacker Chemie AG ist nach Bayer und BASF der größte Chemiekonzern in Deutschland. Konkurrenzdruck und eine Analystenstudie belasteten zuletzt das Unternehmen, doch könnten die solide Ergebnisse und die guten Prognosen die Aktie wieder in Fahrt bringen. In unsere ISIN-Liste haben wir für interessierte Anleger eine Aktienanleihe mit der WKN VL1ZGP und das Discount Zertifikat VL1ZF3 aufgenommen. ...

