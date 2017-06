Die Immobiliengesellschaft Global Net Lease Inc. (ISIN: US3793782018, NYSE: GNL) wird den Aktionären eine monatliche Dividende in Höhe von 0,1775 US-Dollar ausbezahlen. Somit werden auf das Gesamtjahr gerechnet 2,13 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 22,24 US-Dollar (Stand: 23. Juni 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 9,58 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 14. Juli 2017 (Record date: 7. Juli 2017). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...