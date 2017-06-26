FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.720 EUR
RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 0.040 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.720 EUR
RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 0.040 EUR