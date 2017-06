FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IIE0 XFRA FR0012817542 INGENICO GRP 15/22 CV

TPB XFRA US7429621037 PRIVATEBANCORP INC.

G6M XFRA CA8046941073 SAVANNA ENERGY SVCS

CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10

0L6 XFRA CA55024T1021 LUMENPULSE INC.

UERR XFRA MHY8897Y4048 TOP SHIPS NEW 2017 DL-,01