FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XGR1 XFRA GB00BLNN3L44 COMPASS GROUP LS-,10625

OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50

3J9 XFRA SE0000857369 SEAMLESS DISTRIB. SK-,50

9CD XFRA JE00BD35H902 CALEDONIA MINING O.N.