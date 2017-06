Pressemitteilung

Wahl des neuen Verwaltungsratspräsidenten von SHL Telemedicine

Tel Aviv / Zürich, 26. Juni 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Herr Xuewen Wu vom Verwaltungsrat einstimmig zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt worden ist. Weitere Informationen zu Herrn Wu's Lebenslauf finden sich auf der Website von www.shl-telemedicine.com.

Der Verwaltungsrat verdankte dem bisherigen Verwaltungsratspräsidenten Elon Shalev seinen engagierten Einsatz und gratulierte Herrn Wu zu seiner Wahl.

Herr Wu sagte: « Ich fühle mich geehrt, die Herausforderung anzunehmen, den Verwaltungsrat zu leiten und gemeinsam mit SHL's exzellenten und engagierten Management sowie den Mitarbeitenden das Unternehmen zu weiterem Wachstum und Erfolg zu führen.»

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 79 200 85 00, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher TelemedizinÂsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, Indien und in den USA in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957) und betreibt das ADR Programm am Over-the-Counter-(OTC)-Mark mit dem Tickersymbol SMDCY. Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.