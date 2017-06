Die Aktie der Deutschen Bank hat die zwischenzeitlichen Kursgewinne abgegeben, das Papier notiert wieder in der Nähe der Jahrestiefstände. Damit hinkt der Wert in 2017 weit hinter dem DAX zurück. Ist der Wert damit ein Schnäppchen?

Die Deutsche Bank war überraschend mit einem deutlichen Quartalsgewinn in das Jahr gestartet. Und konnte den latenten Gefahrenherd einer geringen Eigenkapitalausstattung mit einer großen Kapitalerhöhung spürbar entschärfen.

In der zweiten Aprilhälfte hat das der Aktie noch einmal zu einem Höhenflug verholfen, der bis in die erste Maihälfte hineinreichte. Doch dann kam die scharfe Wende nach unten, so dass der Wert nun wieder unter dem Stand vom Jahresanfang notiert.

Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Anleger die Deutsche Bank wieder skeptischer sehen. Nach ersten Rückmeldungen von großen Konkurrenten zeichnet sich in der Branche im zweiten Quartal ein schwächeres Handelsergebnis ab. Außerdem sind die Hoffnungen verflogen, dass die langfristigen Zinsen deutlich steigen und damit ein attraktiveres Geschäftsumfeld schaffen. In den USA waren die Marktzinsen zuletzt im Trend trotz der Leitzinsanhebungen der FED rückläufig und tendieren nur noch knapp über 2 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...