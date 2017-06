AUTOSPrognose: Welt-Automarkt wächst in diesem Jahr deutlich langsamer IPOJOST bereitet Börsennotierung in Frankfurt vor AB1Lufthansa -Chef sieht aktuell keine Übernahme von Air Berlin AM3DSLM Solutions Group AG: Multi-Maschinen-Auftrag aus China über bis zu 12 Mio EUR DBKDeutsche Bank schloss UBS wegen aggressiver Anwerbung von Mitarbeitern in Asien von jüngster Kapitalerhöhung aus, FT, S. 14 F3CSFC Energy: erhält Prototypenauftrag für vollintegriertes Laser-Power-Supply-System zum Einsatz in Hightech-Lasersystemen HNR1Hannover Rück will bei Preiswende stärker als die Branche wachsen VOW3Harley-Davidson ist an Kauf von VW-Motorrad-Tochter Ducati interessiert, WSJ, B3 Volkswagen Pkw will in Fahrzeugbau bis 2020 jährlich eine Milliarde Euro einsparen, Automobilwoche ...

