Tel Aviv/Zürich (awp) - Der Telemedizin-Anbieter SHL hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Xuewen Wu sei einstimmig in das Amt gewählt worden, teilte die israelische, aber an der Schweizer Börse SIX kotierte Gesellschaft am Montag mit. Wu ersetzt den bisherigen Präsidenten Elon Shalev, dessen "engagierter Einsatz" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...