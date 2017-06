Klartext: Drillisch und Dialog Semi

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Bezug auf das "begleitende Übernahmeangebot", das United Internet für Drillisch-Aktien gegeben hatte, hatte sich das Drillisch-Management offiziell so geäußert: Es gebe "keine konkrete Handlungsempfehlung für das begleitende Übernahmeangebot".

Chart Drillisch-Aktie

Quelle: tradingview.com

Den Zusammenschluss der Telekommunikations-Bereiche beider Unternehmen sehe man jedenfalls positiv, da z.B. die zur Verfügung stehenden Netzkapazitäten effizienter genutzt werden könnten. Man wird sehen. Interessant fand ich zu sehen, wie die Unternehmens-Insider von Drillisch selbst auf das begleitende Übernahme-Angebot von United Internet reagiert haben. Konkret:

Drillisch: United Internet bietet 50 Euro je Aktie

Da Transaktionen mit Aktien des eigenen Unternehmens bei Insidern (wie Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat) in Deutschland meldepflichtig sind, habe ich mir die entsprechenden Meldungen angeschaut. Hier das Ergebnis: Ein Mitglied des Aufsichtrats hat 191.667 Drillisch-Aktien "eingeliefert" im Rahmen des Übernahme-Angebots von United Internet. Dafür gab es der Meldung zufolge exakt 9.583.350,00 Euro. Ebenfalls 191.667 Drillisch-Aktien wurden von einem Vorstands-Mitglied eingeliefert.

Was mich wundert, ist die exakt gleiche Aktien-Anzahl. Interessant ist auch, dass diese Unternehmens-Insider im Rahmen des offiziellen Übernahme-Angebots verkauften - das bei 50 Euro je Drillisch-Aktie liegt. An der Börse hätte es mehr gegeben: Die Drillisch-Aktie notiert seit Mitte Mai über 50 Euro und ging am Freitag mit 54,17 Euro aus dem Xetra-Handel (siehe Chart oben).

Dann der Blick auf Dialog Semi:

Dialog Semiconductor ("Dialog Semi") teilte mit, wieviele eigene Aktien im Zeitraum 27. Februar 2017 bis 23. Juni 2017 zurückgekauft worden sind. Denn in dem Zeitraum lief die dritte Tranche eines "Aktienrückkaufprogramms" (deutsche Sprache, schöne Sprache), das 2016 von der Hauptversammlung genehmigt worden war. Hier die Daten: Im genannten Zeitraum kaufte Dialog Semi laut eigenen Angaben exakt 1.700.610 Aktien zurück. Der durchschnittliche Kaufpreis lag demnach bei 44,0645 Euro, die dafür aufgewendeten Mittel bei 74.936.580 Mio. Euro. Um das einzuordnen:

Dialog Semi: 5,76% der Aktien zurückgekauft

Die genannten rund 1,7 Mio. Aktien entsprechend laut Dialog Semi 2,18% des Grundkapitals (bzw. "ordinary share capital", es handelt sich hier um ein Unternehmen nach britischem Recht). Und wie gesagt, das war die dritte Tranche besagten Rückkaufprogramms. Alle drei Tranchen zusammen genommen hat Dialog Semi demnach 4.483.816 Aktien oder 5,76% zurückgekauft.

Das ist schon was. Damit ist das 2016er Rückkaufprogramm nun abgeschlossen. Aber wenn das Management möchte, kann es weiter Aktien zurückkaufen: Die Hauptversammlung 2017 gab dazu freie Hand im Rahmen eines neuen Programms. Genug "Cash" dürfte da sein: Per Ende des ersten Quartals 2017 gab Dialog Semi liquide Mittel in Höhe von 722,8 Mio. US-Dollar an. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung lag letzten Freitag bei rund 3,07 Mrd. Euro.

Und dann noch das Zitat zum Tag:

"Die Deutschen trinken fast jeden Wein mit gleichem Genuss. Sie trachten eher danach, ihn durch die Kehle zu jagen, als ihn auf der Zunge zergehen zu lassen, und damit fahren sie wesentlich besser: Ihre Lust wird so auf viel üppigere und schnellere Weise befriedigt. Demgegenüber bedeutet die französische Sitte, aus Sorge um die Gesundheit nur zu zwei Mahlzeiten und selbst da mäßig zu trinken, dass man von den Gaben des Bacchus einen allzu kärglichen Gebrauch macht."

- Vor einigen Tagen gelesen in den "Essais" (S. 170) von Michel de Montaigne

In diesem Sinne - bzw. besser doch nicht! Erfolgreichen Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel