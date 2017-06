Wenn Nordex (WKN:A0D655) in letzter Zeit neue Aufträge meldet, dann taucht als Projektentwickler häufig ein Name auf: ACCIONA Energía. Deshalb habe ich mal ein paar Fakten zusammengetragen, um zu verstehen, wie stark die Abhängigkeit vom Großaktionär mittlerweile ist.

Die strategische Allianz

Mit der Übernahme von ACCIONA Windpower (AWP) wollte sich Nordex 2015 in die Spitzengruppe der Windturbinenhersteller katapultieren. Bei der Transaktion wechselte auch der Großaktionär. Susanne Klatten verkaufte die meisten ihrer Anteile zum stolzen Kurs von 26 Euro an ACCIONA (WKN:865629), welche nun 29,9 % hält.



Dabei bleibt es, denn noch bis Ende 2018 haben sich die Spanier verpflichtet, keine weiteren Anteile ...

