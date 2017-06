Tausende VW-Mitarbeiter haben in der Slowakei für bessere Löhne gestreikt. Unterstützung erhielten sie vom linkspopulistischen Premier. Nun hat sich der Konzern mit der Gewerkschaft auf einen Lohnabschluss geeinigt.

Nach einem sechstätigen Streik bei Volkswagen in der Slowakei hat sich das Management mit der Gewerkschaft auf einen Lohnabschluss geeinigt. Eine VW-Sprecherin sagte am Sonntagabend, die Beschäftigten würden am Montag die Arbeit wiederaufnehmen. Die Gewerkschaft bestätigte die Einigung. "Wir beenden den Streik mit sehr erfolgreichen Verhandlungen", erklärte Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinsky auf Facebook.

Nach Firmenangaben erhalten ...

