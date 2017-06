Fast alle Dax-Konzerne nutzen soziale Medien für die Kommunikation mit den Finanzmärkten. Eine Studie sieht Allianz, Adidas und Bayer vorne. Doch in der Darstellung der Konzernchefs sehen die Berater Nachholbedarf.

Nüchterne Finanzmarktkennzahlen und das bunte Treiben in den sozialen Netzwerken schließen einander nicht aus. 28 der 30 Dax-Unternehmen nutzen mindestens einen der relevanten Social-Media-Kanäle, also entweder den Kurznachrichtendienst Twitter, die Geschäftskontaktenetzwerke Linkedin und Xing oder das Freunde-Netzwerk Facebook, um ihre jährlichen Geschäftszahlen zu veröffentlichen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Unternehmensberatung FTI Consulting, die Hunderte von Posts und Tweets der Unternehmen zu den Jahresergebnissen 2016 ausgewertet hat. Lediglich der TV-Konzern Pro Sieben Sat1 und der Baustoffkonzern Heidelberg Cement verzichteten auf eine derartige Kommunikation.

Das Ranking im "Social Dax" führt der Versicherungskonzern Allianz an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Sportartikelhersteller Adidas und der Chemiekonzern Bayer. In allen drei Aspekten, die nach Ansicht der Studienautoren wichtig sind, haben diese drei Unternehmen am besten abgeschnitten: bei der Zahl der Posts, der Qualität der Beiträge aus Social-Media-Sicht und in den Reaktionen der Follower und Abonnenten. Es geht eben nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität.

Studien-Sieger Allianz sei es beispielsweise gelungen, die Kommunikation der Jahreszahlen auch in die "Corporate Story" einzubetten, klare Kernbotschaften zu setzen und relevante Inhalte für unterschiedliche Kanäle aufzubereiten, urteilen die Autoren der Studie.

Am häufigsten kommunizierten die Dax-30-Unternehmen ihre Jahresergebnisse über Twitter (87 Prozent), gefolgt von Linkedin ...

