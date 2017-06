Zahlen, Zahlen, Zahlen: Anleger schauen auf volkswirtschaftliche Daten!

Im Fokus der Investoren werden in dieser Woche vor allem die Inflationsdaten aus der Euro-Zone stehen. Anleger hierzulande schauen sich zudem den ifo-Geschäftsklimaindex genau an. Zu den wichtigsten US-Daten gehören jene zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und die Aufträge langlebiger Gebrauchsgüter.



Montag

Montag um 10 Uhr schauen sich Investoren den ifo-Geschäftsklimaindex genau an. Im Fokus der Investoren steht vor allem die Komponente mit den Geschäftserwartungen der Unternehmen. Um 14.30 Uhr folgen aus den USA die Daten zu den Aufträgen langlebiger Gebrauchsgüter. Der Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Dallas wird um 16 Uhr veröffentlicht.



Dienstag

An der Konjunkturfront ist es am Dienstag ziemlich ruhig. Um 15 Uhr wird aus den USA der S&P/Case-Shiller Hauspreisindex veröffentlicht. Um 16 Uhr gibt das Conference Board das US-Verbrauchervertrauen bekannt.



Mittwoch

Am Mittwoch werden Investoren um 10 Uhr einen Blick auf die Daten aus der Euro-Zone zum Anstieg der Geldmenge und der Kreditvergabe an den privaten Sektor werfen. Um 16 Uhr folgen aus den USA die anstehenden Häuserverkäufe. Die US-Öllagervorräte werden um 16.30 Uhr veröffentlicht.



Donnerstag

Im Fokus der Investoren werden am Donnerstag um 14 Uhr die Inflationsdaten für Deutschland stehen. Um 14.30 Uhr wird die dritte und damit endgültige Schätzung für das Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal veröffentlicht. Nach Börsenschluss in den USA legt Nike die Quartalsergebnisse vor.



Freitag

Freitagfrüh schauen sich Investoren zuerst den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Chinas an. Um 11 Uhr folgen die vielbeachteten Inflationsdaten für die Euro-Zone. Die Daten aus den USA zu den persönlichen Einnahmen und Ausgaben werden um 14.30 Uhr veröffentlicht. Die Universität Michigan gibt um 16 Uhr die endgültigen Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Juni bekannt.



