Was für ein schwarzer Freitag für die britische Premierministerin Theresa May. Der Reihe nach wurde sie von Jean-Claude Junker, Donald Tusk und Angela Merkel abgekanzelt. Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Britischen Pfund (GBP) befindet sich weiterhin im seit Mitte Mai eingeschlagenen Aufwärtstrend.

Charttechnisch befindet sich der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund weiterhin im Mitte Mai gestarteten Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 0,876 und 0,899 GBP genannt werden kann. Dabei erreichten die Notierungen vor rund zwei Wochen ein Hoch bei 0,886 GBP, scheiterten aber zunächst dort, nachdem von Januar ein Widerstand auf diesem Niveau abgeleitet werden kann. Setzt der Euro in Pfund unter dem Eindruck der Brexit-Verhandlungen die ansteigende Tendenz fort, könnte sich ein Ziel um das Hoch von Oktober letzten Jahres um 0,927 GBP ergeben. Dass die Austrittsgespräche alles andere als leicht für die ohnehin politisch angeschlagene Premierministerin Theresa May ...

