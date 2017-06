Original-Research: Klassik Radio AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Klassik Radio AG Unternehmen: Klassik Radio AG ISIN: DE0007857476 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 26.06.2017 Kursziel: EUR 6,50 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 10.05.2017 (Rating Buy) Analyst: Susanne Hasler Highlights der Hauptversammlung 2017 Am 23. Juni 2017 hatte Klassik Radio zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. In dieser wurde das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte aufgearbeitet. Für 2017e zeichnet sich nach den ersten sechs Monaten eine weitere Ergebnissteigerung ab. So hält der Vorstand an der bisherigen Guidance - moderate Zuwächse bei Umsatz und EBITDA - fest, hat diese aber mit einer Bandbreite von 10-15% konkretisiert. Wir wiederholen unsere Einschätzung, wonach diese Guidance vor Einführung des geplanten Streaming-Dienstes vorsichtig formuliert wurde und sehen bei einem günstigen Verlauf des Radiowerbemarktes Spielraum für positive Überraschungen. Unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes 12-Monats-Kursziel liegt nach kleinen Modellanpassungen unverändert bei EUR 6,50. Angesichts eines erwarteten 12-Monats- Kurspotentials von 10,2% bestätigen wir unser Buy-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15343.pdf Kontakt für Rückfragen Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

