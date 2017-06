Die Gegenwehr war noch recht zaghaft und die Lage ist noch nicht ganz geklärt, obwohl man am Ende eine Stabilisierung im Bereich knapp unter 9,30 Euro sehen konnte und dieser Bereich war auch schon am 21.06. und 22.06., wie zuvor am 15.06., ein Hindernis nach unten. Jetzt wird sich zeigen, ob die Bullen noch zur Stelle sind und die Aktie wieder beflügeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...