Der Kurs war unter die Unterstützung gerutscht und wir hatten vermutet, dass es eine Gegenwehr gibt. Diese Annahme war goldrichtig. Es gab zwar am Donnerstag noch einen Zacker nach unten, um auch die letzten Stoppkurse abzuräumen, aber am Freitag war die Gegenwehr der Bullen umso heftiger. Am Donnerstag wurde gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...