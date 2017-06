Der Hintergrund dazu: Die Deutsche Bahn hat Probleme, der Nachfrage nach Stahltransporten nachzukommen, und verliert in großem Umfang Aufträge an die Konkurrenz auf der Straße. Manregistriert dort seit Mai eine sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Stahltransporten, was die Visibilität für die Quartalszahlen bei Klöckner sicherlich erhöhen sollte. DieRahmenbedingungen für ein Comeback erhärten sich damit.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der AB-Daily vom Freitag.br/>

