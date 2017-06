Auf dem SPD-Parteitag hat Kanzlerkandidat Martin Schulz die Union und Kanzlerin Merkel scharf attackiert. Nicht nur Finanzminister Schäuble kritisiert die SPD - auch mögliche Koalitionspartner greifen die Partei an.

Mit den harten Angriffen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf die Union beim Parteitag in Dortmund nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Während Politiker von CDU und CSU eher gelassen auf die Attacken von Schulz auch auf Kanzlerin Angela Merkel persönlich reagierten, lässt vor allem die Linkspartei kaum ein gutes Haar an der SPD.

CDU-Bundesvize Armin Laschet wies die scharfe Kritik der Sozialdemokraten am Wahlkampfstil der Union zurück. Dies zeige eher Verzweiflung bei Schulz, jetzt solche "absurden Argumente" zu suchen, sagte Laschet am Sonntagabend vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin.

Schulz hatte Merkel und der Union beim SPD-Parteitag vorgeworfen, sich vor inhaltlichen Aussagen zu drücken und damit eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf zu nehmen. "Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie", sagte der SPD-Chef in Dortmund. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sah in der Kritik eine Grenzüberschreitung.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verteidigte die Attacke seines Parteivorsitzenden auf Kanzlerin Merkel. "Wahlkampf ist nicht das Hin- und Herwerfen von Wattebäuschen, sondern da muss man auch mal konkret werden. Ich finde das ist in diesem Fall gelungen", sagte Oppermann am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

