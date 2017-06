paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zins zwischen 4,5 % und 5,0 % - Zeichnungsfrist für die Anleihe startet morgen

Delbrück, 26. Juni 2017 - Die paragon AG (ISIN DE0005558696) wird ab morgen, Dienstag, 27. Juni 2017 eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSB86; WKN A2GSB8) zur Zeichnung anbieten. Der Zinssatz wird mit Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 29. Juni 2017, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der in der vergangenen Woche geführten Investorengespräche auf 4,5 % bis 5,0 % festgelegt. Das bedeutet für die interessierten Anleger, dass der am Ende der Zeichnungsfrist festzulegende jährliche Zinssatz innerhalb dieser Spanne liegen und mindestens 4,5 % betragen wird.

"Wir sind bei den Investorengesprächen in der letzten Woche auf konkretes Kaufinteresse gestoßen", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Damit hat sich unsere Einschätzung eines guten Kapitalmarktumfelds für die Begebung der Anleihe bestätigt."

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist ab dem 27. Juni 2017 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Das Ziel-Emissionsvolumen liegt bei 40 Mio. EUR.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich am 5. Juli 2017 erfolgen (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen). Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt sowie der voraussichtlich am 26. Juni 2017 zu billigende Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt u.a. zur Festlegung der Zinsspanne stehen bzw. werden zum Download unter www.paragon.ag/investoren und www.bourse.lu zur Verfügung stehen.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten werden. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß dem Securities Act und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis des Securities Act weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 19. Juni 2017 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Juni 2017. Eine Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen. Der Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1 (nach seiner Veröffentlichung) können auf der Webseite der Emittentin unter www.paragon.ag im Bereich Investoren/Anleihe eingesehen und heruntergeladen werden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63 E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon AG Schwalbenweg 29 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0 Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60 E-Mail: investor@paragon.ag Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93 WKN: 555869, A1TND9 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE0005558696 DE000A1TND93

