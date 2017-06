Die Paion-Aktie (WKN: A0B65S) springt zum Wochenauftakt auf ein neues 24-Monats-Hoch, bereits am Freitag ging es um 3,7% in die Höhe. Damit summiert sich der Kursgewinn seit Jahresauftakt 2017 auf rund 26%. Auf 1-Jahres-Sicht verbuchen Paion-Aktionäre einen Kursgewinn in Höhe von 76%. Paion ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und einem weiteren...

