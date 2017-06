Essen - An den Rentenmärkten gab es insgesamt wenig Bewegung, so die Analysten der National-Bank AG.Die Renditen am langen Ende im Euroraum und den USA hätten auf einem niedrigen Niveau verharrt. Das sei auf die Sorge der Investoren zurückzuführen, wonach die Inflationsraten auf absehbare Zeit niedrig geblieben seien oder vielleicht sogar wieder sinken würden. Der Auslöser für die Sorgen seien nach wie vor die Energiepreise sowie die vergleichsweise geringe Lohndynamik. Zugleich dürften die Marktteilnehmer mehr und mehr daran zweifeln, dass die geplanten Programme der US-Regierung in die Tat umgesetzt werden könnten, obwohl es jüngst mit dem Reformvorschlag für Obamacare durch den Senat durchaus ermutigende Signale dafür gegeben habe, dass sich doch noch etwas bewegen könnte.

