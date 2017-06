Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Merck KGaA von 91 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Marietta Miemietz passte in einer Studie vom Montag ihr Modell an und verwies dabei auf die positive Empfehlung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) für das Multiple-Sklerose-Medikament Cladribin, wodurch der Weg frei sei für eine EU-Zulassung in den kommenden Monaten. Den voraussichtlich guten Nachrichten zur Medikamentenpipeline stehe allerdings eine nur schwer vorhersagbare Entwicklung im Geschäft mit Flüssigkristallen entgegen. Daher bleibe es beim neutralen Votum./tav/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2017-06-26/09:39

ISIN: DE0006599905