FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den USA darf das Bayer-Darmkrebsmedikament Stivarga auch in Japan in der Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs eingesetzt werden. Die Gesundheitsbehörde MHLW erteilte dem Pharmahersteller nach dessen Angaben die Zulassung zur Behandlung von Patienten mit inoperablem hepatozellulären Karzinom direkt im Anschluss an eine Behandlung mit dem Erstlinienmedikament Nexavar.

Bislang war der Wirkstoff Regorafenib in Japan wie in vielen anderen Ländern zur Behandlung bestimmter Formen von Darm- und Magenkrebs zugelassen. Bayer erwartet in Kürze auch eine Zulassung ihres Medikamentes zur Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs für die EU.

Leberkrebs ist die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit. In Japan ist die Todesfallrate bei dieser Krankheit seit 1990 um mehr als die Hälfte gestiegen.

June 26, 2017 03:17 ET (07:17 GMT)

