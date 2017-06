COMMERZBANK AG

Liebe Trader,

Wieder einmal ging ein kleines Beben durch den Bankensektor, als zwei italienische Kreditinstitute kurz vor dem Kollaps standen, aber doch noch vom Staat gerettet wurden. Das färbt ab und verleiht der deutschen Bankenbranche zu Beginn dieser Handelswoche deutlichen Auftrieb. Somit kann der seit den Verlaufstiefs bei 5,17 Euro aus Ende Juli letzten Jahres bestehende Aufwärtstrendkanal weiter fortgesetzt werden und ermöglicht in den kommenden Tagen nun einem Gipfelsturm. Viel wichtiger ist jedoch ein nachhaltiges überschreiten der bei rund 10,00 Euro liegende Nackenlinie der inversen SKS-Formation, wodurch erst ein Kaufsignal mittelfristigen Ausmaßes aktiviert werden dürfte und hierdurch noch viel größeres Kurspotential freigesetzt werden sollte. Aber auch kurzfristig orientierte Investoren dürften voll auf ihre Kosten kommen und von dem Lauf der Commerzbank-Aktie profitieren.

Long-Chance:

Der relativ starke Wochenauftakt der Commerzbank-Aktie dürfte nun zu einem direkten Gipfelsturm bei 9,79 Euro führen, darüber könnte es mit Leichtigkeit sogar an die besagte Nackenlinie und Horizontalwiderstand bei rund 10,00 Euro weiter aufwärts ging. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau, so ist mit einem weiteren Kurszuwachs bis 10,84 Euro zu rechnen und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich verständlicherweise noch unter den Vorwochentiefs von 9,12 Euro aufhalten - volatile Kursbewegungen sind auf dem aktuellen Kursniveau zwingend einzuplanen. Aber erst darunter wird ein Rücklauf auf das Niveau von 8,64 Euro wahrscheinlich. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst, wenn die Aktie der Commerzbank nachhaltig unter ihre seit September 2016 bestehende Aufwärtstrendlinie zurückfällt.

Einstieg per Market-Buy-Order: 9,36 Euro

Kursziel: 10,00 / 10,84 / 11,23 Euro

Stopp: < 9,12 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,24 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Commerzbank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9,36 Euro; 09:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

