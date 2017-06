Capital Stage AG - Wahldividende erhält erneut großen Zuspruch

DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Dividende/Dividende Capital Stage AG - Wahldividende erhält erneut großen Zuspruch 26.06.2017 / 10:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 26. Juni 2017 - Der im SDAX notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage kann sich erneut über eine große Zustimmung zu seiner Wahldividende freuen. Die Annahmequote lag bei über 50 Prozent. Damit entschied sich jeder zweite Aktionär für eine weitere Investition in das Unternehmen. Schon zum vierten Mal ließ Capital Stage ihren Aktionären die Wahl, die Dividende in bar oder in Form von Aktien zu beziehen. Bereits im März 2017 hatte Capital Stage darüber hinaus angekündigt, die Dividende in den kommenden fünf Jahren kontinuierlich auf mindestens 0,30 Euro zu steigern und auch weiterhin als Wahldividende anzubieten.

"In der hohen Annahmequote kommt das Vertrauen der Aktionäre in die Fortsetzung unseres erfolgreichen Wachstumskurses zum Ausdruck. Wir werden unsere Investoren auch in den kommenden Jahren an unserem Erfolg teilhaben lassen. Allein auf Grundlage des bestehenden Portfolios aus Solar- und Windparks planen wir, unseren Aktionären in den kommenden fünf Jahren eine kontinuierliche Dividendensteigerung um 50 Prozent auf 30 Eurocent je dividendenberechtigter Aktie anzubieten", sagt Dr. Christoph Husmann, CFO der Capital Stage AG.

Die Auszahlung der Bardividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie wird voraussichtlich am 27. Juni 2017 durch die depotführenden Kreditinstitute vorgenommen. Die Einbuchung der neuen Aktien in die Wertpapierdepots der Aktionäre ist für den 5. Juli 2017 vorgesehen.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf nahezu 1,3 Gigawatt. Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt: Till Gießmann

Leiter/Head of Investor & Public Relations

Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@capitalstage.com http://www.capitalstage.com

26.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@capitalstage.com Internet: www.capitalstage.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

586177 26.06.2017

ISIN DE0006095003

AXC0073 2017-06-26/10:19