Die paragon AG hat die Zinsspanne für ihre neue Anleihe (A2GSB8) auf 4,5 bis 5,0 Prozent festgelegt. Das teilte das Unternehmen am Montagmorgen mit. Die Zeichnungsfrist für den neuen Bond startet morgen am Dienstag, den 27. Juni 2017. Der Zinssatz wird mit Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 29. Juni 2017 auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

Zinssatz mindestens 4,5 Prozent p.a.

Die Spanne für den jährlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...