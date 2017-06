Am Donnerstag bestätigte der deutsche Biotech-"Klassiker" MorphoSys (ISIN DE0006632003) seine bisherige Prognose für das laufende Jahr. Die ja eigentlich nicht so grandios klingt, denn der Verlust im EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) wird höher liegen als der Umsatz. Und eigentlich hätte man sich schon gerne eine Anhebung der Prognose gewünscht, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen sukzessive mehr Medikamente in den klinischen Testphasen hat und die Liste der namhaften, solventen Partner lang ist. Aber …

… es dauert schlicht seine Zeit, bis über einzelne Meilensteinzahlungen hinaus große Summen fließen. Dass MorphoSys da auf gutem Weg ist, weiß man. Dass die Zeit der schwarzen Zahlen jetzt noch nicht gekommen sein kann, weiß man ebenso. Daher hielt sich die Enttäuschung auch in Grenzen, die Aktie hielt stand. Doch der Chart zeigt, dass "good news" jetzt zu einem ...

