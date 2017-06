Technologie wird immer mehr zu einem Thema für die Massen. Die Zeiten, in denen innovative Neuerungen lediglich auf einige wenige Sektoren beschränkt waren und sich Anleger der "Old Economy" über Zukunftsthemen kaum Gedanken machen mussten, sind vorbei. Dieser Meinung ist auch das US-Rohstoffunternehmen Hecla Mining (WKN: 854693) und bekennt sich zur technologischen Revolution. Darin, so das Unternehmen, stecke die Chance auf künftiges Wachstum. Der Rohstoffsektor selbst stehe laut Hecla Mining am Wendepunkt.

Um den neuen Herausforderungen begegnen und auch künftig wachsen zu können, strebt Hecla Innovationen in den Bereichen Produktivität, Rentabilität und Sicherheit an. Neue Technologien würden dabei eine zentrale Rolle spielen, so Hecla-CEO Phillip Baker in einem Interview am Rande der diesjährigen Hauptversammlung. Während das Heap-Leach-Verfahren in den 1970er Jahren den Abbau von Gold revolutioniert habe, stehe der Sektor heute vor einem ähnlichen Umbruch. "Wer diesen Wandel verschläft, ...

