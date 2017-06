Der Baukonzern STRABAG ist am Bau einer Schnellstraße in Ungarn beteiligt, auf der nach Fertigstellung auf einem bestimmten Abschnitt die Melodie eines Liedes der ungarischen Rockband Republic zu hören sein soll. Dafür sollen in den Belag gefräste Rillen sorgen: "Die unterschiedlichen Abstände und Tiefen lassen durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...