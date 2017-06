Wiesbaden - Der First Private Aktien Global (ISIN DE000A0KFRT0/ WKN A0KFRT) ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der durch seinen quantitativen Ansatz geprägt ist, so die Experten der TELOS GmbH.Investmentziel sei eine deutliche Outperformance des Vergleichsindex (betrachtet über den gesamten Businesszyklus). Durch Kombination von drei fundamental-quantitativen Strategien zur Aktienselektion werde darüber hinaus eine niedrige Volatilität dieser Outperformance angestrebt. Der Fonds investiere sowohl in reine Value- als auch in Growth-Titel. Darüber hinaus werde auch in Quality-Titel (Aktien mit stabilen Erträgen, hohen Dividenden/Aktienrückkäufen und niedrigem Risiko) angelegt. Mit dem ausgewogenen Style-Profil beabsichtige das Fondsmanagement, die Performance gegenüber einer reinen Value-Strategie zu glätten. Die Benchmark sei nicht Grundlage der Portfoliokonstruktion. So würden in der Regel rund die Hälfte des Fondsvolumens außerhalb der Benchmark investiert.

