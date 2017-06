Essen (ots) -



Der Name Carglass steht für schnelle Hilfe bei Steinschlägen in der Windschutzscheibe. Ladeinfrastruktur von innogy sorgt jetzt dafür, dass die Mitarbeiter oder Kunden des Autoglas-Spezialisten mit dem Elektroauto ausrücken können. Für insgesamt zehn Standorte in ganz Deutschland lässt sich das Unternehmen von den innogy Mobilitätsexperten Ladesäulen oder -boxen einrichten. Hinzu kommt eine Ladesäule von der Unternehmenszentrale in Köln-Godorf, die Carglass bereits seit längerem nutzt.



Immer ein voller Akku dank Ladezeit in der Nacht



Die Ladepunkte werden zum Laden der eigenen Flottenfahrzeuge genutzt, mit denen die Mitarbeiter über Tag zu ihren Einsätzen beim Kunden aufbrechen. Oder mit denen die Kunden mobil bleiben, während ihre Autos repariert werden. Gemäß dem Motto "Laden, wenn das Fahrzeug ohnehin parkt" füllen die Elektroautos ihre Akkus während der Standzeiten. Auf diese Weise sind die Mitarbeiter von Carglass immer startklar, wenn ein Anruf während der Geschäftszeiten eingeht. Das Gesamtkonzept ist zukunftsfähig aufgestellt: Die Ladelösungen sind RFID-kompatibel. Sie können also per RFID-Karte gesteuert oder abgerechnet werden, sofern das in Zukunft gewünscht ist. So ließe sich der Nutzerkreis flexibel erweitern. Der Betrieb der intelligenten Ladeinfrastruktur an den elf Standorten läuft über das IT-Backend von innogy.



Attraktive Lösungen für Flotten



"Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Kunden mit unseren maßgeschneiderten Konzepten gewonnen haben", sagt Stefan von Dobschütz, Leiter Vertrieb Elektromobilität bei innogy. "Flottenlösungen sind ein zentraler Bestandteil unseres Geschäfts."



innogy bietet als Technologiepartner innovative Konzepte für Flotten jeglicher Größe und für Unternehmen der unterschiedlichen Branchen. Auf Wunsch sorgt das intelligente Lastmanagement dafür, dass die Ladevorgänge in bestimmten Zeiten stattfinden oder eine festgelegte Reihenfolge einhalten. So ist der Akku des Elektrofahrzeugs immer dann voll, wenn es benötigt wird. Außerordentliche Stromspitzen werden vermieden.



Gewerblich, öffentlich, privat - Ladeinfrastruktur mit innogy



Die Lösung bei Carglass ist ein Beispiel für gewerblich genutzte Elektromobilität. Für das private Eigenheim ist außerdem die E-Box eine attraktive Möglichkeit, um die Standzeiten des eigenen Elektroautos als Ladezeit zu nutzen. In all diesen Fällen ist innogy der kompetente Partner für sichere und zuverlässige Ladelösungen auf höchstem technischen Niveau.



