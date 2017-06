Liebe Trader,

die Schlagzeilen aus dem Italienischen Finanzsektor wirken am Montag europaweit nach und hieven die gesamte Branche in die Gewinnzone - zwei von einer Pleite bedrohte Bankinstitute wurden durch den Staat gerettet, Anleger decken sich seit den frühen Morgenstunden mit den dazugehörigen Papieren ein. Dazu zählen auch die Aktien des Finanzunternehmens Intesa Sanpaolo, welche derzeit mit einem Kursplus von über drei Prozent aufwarten können und ihre bisherige Aufwärtsbewegung damit weiter fortsetzen. Denn im Bereich der Horizontalunterstützung von 2,49 Euro zeichnete sich bis dato noch kein nachhaltiger Boden ab, sodass die Aktie kurzfristig drohte darunter abzurutschen. Mit dem heutigen Kurssprung nimmt der Wert jedoch wieder seine übergeordnete Aufwärtsbewegung auf und steuert auf seine Jahreshochs bei 2,89 Euro zu - kurzfristig ergeben sich hieraus hervorragende Long-Chancen und bieten dabei eine schöne Rendite-Chance.

Long-Chance:

Die deutlichen Kurszuwächse in Verbindung mit der heute gerissenen Kurslücke ermöglicht einen direkten Gipfelsturm an die Jahreshochs bei 2,89 Euro, darüber könnte es mit dem Wertpapier des Finanzdienstleisters sogar bis in den Bereich von 3,10 Euro weiter rauf gehen und ermöglicht ein kurzfristiges Long-Investment. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb des EMA 50 bei aktuell 2,60 Euro bewegen, darunter ist nämlich mit einem Test der Horizontalunterstützung von 2,49 Euro zu rechnen. Übergeordnet beherrscht das Kursgeschehen seit Mitte 2016 aber ein ungebrochener Aufwärtstrend, weshalb im großen Ganzen die Bullen klar im Vorteil sind. Erst ein Bruch der Marke von 2,30 Euro dürfte für größere Verkaufssignale sorgen und die Aktie in schwieriges Fahrwasser bringen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 2,70 Euro

Kursziel: 2,89 / 3,00 / 3,10 Euro

Stopp: < 2,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,10 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Intesa Sanpaolo S.p.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2,70 Euro; 11:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

