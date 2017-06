Halle/Westfalen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nahbar, warmherzig, inspirierend: Das international erfolgreiche Supermodel Eva Herzigova ist das neue Kampagnengesicht der GERRY WEBER Herbst/Winter Kollektion 2017/18. Ihre einzigartige Persönlichkeit prägt in Kombination mit ihrem inspirierenden und individuellen Stil das Lebensgefühl selbstbewusster, erfolgreicher Frauen. Mit viel Charme unterstreicht Eva Herzigova die Werte von GERRY WEBER: FEMININE - CASUAL CHIC - INSPIRING.



Die 44-jährige Wahl-Londonerin bringt als Kampagnengesicht die Eigenschaften mit, mit denen sich moderne und stilbewusste Frauen zweifelsfrei identifizieren können. Eva Herzigova verleiht der Mode von GERRY WEBER Charakter, Stil, Eleganz und betont den Premium-Anspruch der internationalen Lifestyle-Marke.



Die GERRY WEBER Herbst/Winter Kollektion 2017/18 bringt Feminität, Casual Chic und Inspiration zusammen: Im Fokus steht das Spiel mit kräftigen Farben, wie Fuchsia und leuchtendem "rot". Der Key-Look der Saison präsentiert die Farbkombination mit einem hochwertigen Cashmere-Pullover und einem schwungvollen Faltenrock. Aufgewertet wird der selbstbewusste Look durch besondere Details, wie dem akzentuierten Einsatz von Strasssteinen. Ein weiteres Must-Have dieser Kollektion ist die moderne Interpretation des fuchsiafarbenen Kleids durch Cut-Outs im Dekolleté-Bereich.



Passend zur Herbststimmung treffen in dieser Kollektion gedeckte Farben auf Honig- und Bernstein-Nuancen sowie auf satte, kräftige Ziegel- und Zimttöne. Ein Mix aus verschiedenen Materialien sorgt für Abwechslung: Jersey, Leder, Plissee sowie grafisch interpretierte Spitze werden kombiniert mit Lurex, Metallics und Coatings. Als Kontrast zu matten Oberflächen kommen Glanz-Coatings, Metallic-Effekte, Samt und Schimmer zum Einsatz. [...]



Die gesamte Pressemitteilung sowie Bild- und Pressematerial liegt unter folgendem Link zum Download bereit: https://app.box.com/s/3660ykynpfcnrtd15swn937lkdmk2uhz



Die Herbst/Winter Kollektion 2017/18 ist ab dem 1. September 2017 weltweit erhältlich.



OTS: Gerry Weber International AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24886.rss2 ISIN: DE0003304101



Pressekontakt: White Communications GmbH Nina Schroff Phone: +49 89 360 76642 Mail: schroff@white.de Rosenheimerstr. 145e 81671 Munich Germany