GBC AG: Investieren wie die Insider - das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat macht es jetzt möglich

- GBC-Insider-Focus-Index entwickelt sich mit +25,5% seit Jahresanfang deutlich besser als DAX & Co. - Zeichnungsphase des TOP-30-Value-Zertifikates ohne Ausgabeaufschlag noch bis zum 30. Juni 2017 möglich - Handelsstart an den Börsen Frankfurt und Stuttgart voraus. 7. Juli 2017

Augsburg, 26. Juni 2017 - Wenn Vorstände und Aufsichtsräte Aktien von ihrem Unternehmen kaufen, sollten Anleger dies auch tun. Es lohnt sich. Keiner kennt ein Unternehmen so gut wie die Top-Manager. Als Insider kennen sie die aktuelle Geschäftslage, wissen ihre Konkurrenten und die Märkte einzuschätzen. Davon können Anleger mit dem UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat (ISIN CH0358664750 / WKN UBS1GB) jetzt profitieren. Bis zum 30. Juni 2017 kann das Strategiezertifikat noch ohne Ausgabeaufschlag über die meisten Hausbanken gezeichnet werden. Für Fragen von Privatinvestoren zu den Zeichnungsmodalitäten und Informationen zum Produkt steht die Dialog Vermögensmanagement GmbH zur Verfügung. Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter haben die Möglichkeit, im Rahmen einer Privatplatzierung bei der GBC Kapital GmbH zu zeichnen. Emittent und technischer Partner des Strategiezertifikates ist die Schweizer UBS AG. Voraussichtlich ab dem 7. Juli 2017 kann das Zertifikat an den Börsen Frankfurt und Stuttgart erworben und fortlaufend gehandelt werden.

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf dem GBC-Insider-Focus-Index (GBC IFX) und beinhaltet die daraus selektierten TOP-30-Value-Werte. Für den Index analysiert das Augsburger Investmenthaus seit September 2016 die meldepflichtigen Directors' Dealings aller Unternehmen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Bei einem Insiderkauf wird ein Unternehmen - vorausgesetzt, es überzeugt auch in der weiteren Analyse - in den Index aufgenommen und bei einem Insiderverkauf findet ein Abgang aus dem Index statt. Hintergrund des systematischen Investmentansatzes ist, dass unternehmensnahe Personen fruhzeitig Unter- oder Überbewertungen der Unternehmensaktien erkennen. Mit Erfolg: In den vergangenen drei und auch sechs Monaten hat sich der GBC IFX mit einem Plus von +15% bzw. +26% deutlich besser entwickelt der DAX (6%/11%), MDAX (8%/14%), SDAX (12%/18%) oder auch die internationalen Benchmarks MSCI World (4%/9%) und S&P 500 (4%/8%).

"Insider-Transaktionen sollte eine viel höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn es zahlt sich aus. Dank des systematischen Investmentansatzes haben wir frühzeitig Top-Performer wie Biotest, Leoni und Rational in den Index aufgenommen", sagt Manuel Hölzle, Chefanalyst der GBC AG. "Daher freuen wird uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern GBC Kapital und Dialog Vermögensmanagement, Anlegern endlich diese attraktive Investment-Möglichkeit bieten zu können."

Daten zum GBC Directors' Dealings Value Strategy Zertifikat

Emittent: UBS AG ISIN / WKN: CH0358664750 / WKN UBS1GB Währung: Euro (EUR)

Zeichnungsphase (ohne Ausgabeaufschlag): voraussichtlich bis 30. Juni 2017 Börsenhandel: Frankfurt, Stuttgart Handelsstart: voraussichtlich ab dem 7. Juli 2017

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: http://keyinvest-de.ubs.com/produkt/detail/index/isin/CH0358664750

Kontakt für Fragen zum Zertifikat

Fragen zu Zeichnungsmodalitäten und Informationen zum Produkt

Dialog Vermögensmanagement GmbH Herr Andreas Pataniak Tel.: +49 (0)711 9746460

Email: andreas.pataniak@dialog-vermoegen.de

Zeichnungsmöglichkeit für Institutionelle und Professionelle Investoren:

GBC Kapital GmbH Herr Marcus Blask Tel.: +49 (0)821 45048601 Email: blask@gbc-kapital.de

Pressekontakt

GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de

Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Website http://keyinvest-de.ubs.com/produkt/detail/index/isin/CH0358664750 veröffentlicht ist.

Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBCAG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DLBNRUGNAE Dokumenttitel: Produktinformationsblatt Strategiezertifikat

