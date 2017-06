Mannheim (ots) - Die CAMELOT MC AG, globaler Beratungsspezialist für Value Chain Management, zählt auch 2017 zur deutschen Innovationselite. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen mit dem "TOP 100" Award für besondere Innovationskraft und überdurchschnittlichen Innovationserfolg geehrt. Das Beratungsunternehmen hatte zuvor an einem anspruchsvollen, wissenschaftlichen Auswahlprozess teilgenommen. Der Mentor des Innovationswettbewerbs, Ranga Yogeshwar, übergab den Preis im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am vergangenen Freitag in Essen.



In dem unabhängigen TOP 100-Auswahlverfahren überzeugten die Unternehmensberater von CAMELOT besonders in den Kategorien "Innovationsförderndes Top-Management" und "Innovationsklima". "Wir ermuntern unsere Mitarbeiter zu innovativem Denken und geben ihnen die dazu nötigen Freiräume", beschreibt Managing Partner Dr. Josef Packowski das Innovationsklima bei CAMELOT. "Durch kreative Reibung in unseren kompetenzübergreifenden Teams finden wir immer wieder neuartige Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Kunden. Moderne Design-Thinking-Methoden unterstützen uns dabei."



Die rasante Digitalisierung befeuert und verkürzt Innovationszyklen. Sie erfordert noch agilere und "smartere" Kollaborationen mit Kunden und unterschiedlichen Technologiepartnern. Dies zeigt auch die jüngste Co-Innovationsinitiative von CAMELOT und SAP SE: Ein von der CAMELOT weiterentwickeltes innovatives Konzept für das sogenannte "Demand-Driven Materials Requirements Planning (DDMRP) wird derzeit von führenden Unternehmen nachgefragt. Durch gemeinsame Innovationsanstrengungen konnten das CAMELOT-Schwesterunternehmen Camelot ITLab und SAP SE innerhalb von nur wenigen Wochen eine Softwarelösung entwickeln, die die Konzeptumsetzung mit modernster Technologie erlaubt. "Die DDMRP-Erweiterung für SAP Integrated Business Planning von Camelot ITLab ermöglicht eine einfache Integration des DDMRP-Konzepts in SAP Integrated Business Planning. Sie ist nicht nur die erste Erweiterungslösung für SAP Integrated Business Planning, sondern ein zentraler Meilenstein unserer Strategie, eine offene und erweiterbare Infrastruktur für unsere schnell wachsende, moderne Supply-Chain-Planungsplattform bereit zu stellen." kommentiert Franz Hero, SVP und Head of SAP Digital SCM Development bei SAP SE.



Der Weg zu solchen Innovationserfolgen ist nicht immer einfach, wie Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar als Mentor des "TOP 100" Wettbewerbs feststellt: "Erfolgreiche Innovatoren erfahren häufig Gegenwind: Sie verändern Prozesse, brechen in ihren Branchen Regeln, erleben Rückschläge und wagen dennoch Neues. Sie bleiben dran, getragen von der Überzeugung, es besser zu machen. Das zeichnet sie aus."



Für den Wettbewerb haben der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team über 400 Bewerbungen gesichtet. Zahlen belegen die Ausnahmestellung der Top-Innovatoren: Ihr Umsatzwachstum in den vorangehenden fünf Jahren lag 20 Prozentpunkte über dem Wachstum ihrer jeweiligen Branche.



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.600 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.



