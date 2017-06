Hannover (ots) - Hannover, 26. Juni 2017. Vor zehn Jahren hatte TUI das nahezu verlassene mittelalterliche Dorf Castelfalfi gekauft, um es zu einem hochwertigen Touristik-Resort zu entwickeln. Die kleine Ortschaft samt Kirche und Burg zwischen Pisa, Florenz und Siena wurde in den letzten Jahren behutsam restauriert. Dabei wurde besonders darauf geachtet, den ursprünglichen Baustil und den mittelalterlichen Charakter zu bewahren. "Unser Ziel war es, das ehemals verwaiste und verfallene Toskana-Dorf in ein hochwertiges und umweltfreundliches Urlaubsresort umzuwandeln", so Sebastian Ebel, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung und Vorstand der TUI Group. Beim Umbau wurde sehr viel Wert auf eine nachhaltige Entwicklung gelegt: Die Heizung und Kühlung aller Gebäude im Ortskern erfolgt beispielsweise über ein Biomasse-Heizkraft-werk. Verwertet werden dabei Pellets, die aus Nebenprodukten der lokalen Land- und Forstwirtschaft hergestellt werden. Olivenöl und Wein stammen ebenfalls aus eigenem Anbau.



Mittlerweile ist das Landgut mit seiner 800-jährigen Geschichte und mehr als 1.100 Hektar Fläche (fast sechsmal so groß wie das Fürstentum Monaco) mit Wäldern und Weinbergen wieder zu neuem Leben erwacht. In einer ehemaligen Tabakfabrik ist das Boutiquehotel "La Tabaccaia" entstanden und in den verfallenen Stadtwohnungen von einst befinden sich heute hochwertige Luxus-Apartments. Auch die vielen verfallenen Gehöfte inmitten tausendjähriger Olivenhaine wurden restauriert und in luxuriöse Landhäuser und Golfvillen umgebaut. Daneben stehen Urlaubern auch vier Villen sowie 13 Luxus-Apartments als Ferienunterkünfte zur Verfügung. Eine Trattoria, ein Gourmet-Restaurant, Geschäfte, ein Schwimmbad, ein Landgut mit eigenem Weinanbau und eige-ner Olivenöl-Produktion sowie der größte Golfplatz der Toskana vervollständigen das Angebot. Die mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert beherbergt heute das Spezialitätenrestaurant La Rocca.



Gerade erst hat das Fünf-Sterne-Hotel "Il Castelfalfi - TUI Blue Selection" als neuester Teil dieses außergewöhnlichen Resorts eröffnet. Das Luxus-Hotel mit seiner Lage inmitten mediterraner Natur ist ein ansprechendes Urlaubsziel für Erholungssuchende und Golfer sowie für Gourmets und kulturell interessierte Gäste. 112 Zimmer und acht Sui-ten im landestypischen Stil sowie ein 1.000 Quadratmeter großes Spa mit Innen- und Außenpool zählen zu den Einrichtungen des neuen Flaggschiffs der noch jungen Hotel-marke.



Das Vier-Sterne-Boutiquehotel La Tabaccaia hat trotz moderner Einrichtung den Charakter der ehemaligen Tabakfabrik behalten. Die alten Gemäuer wurden restauriert und in toskanischem Design ausgestattet. In den 31 Zimmern sind die Originalbalken aus dem ursprünglichen Gebäude sowie der Parkettboden aus Olivenholz erhalten geblieben.



Das 1.100 Hektar große Landgut Castelfalfi eignet sich für Reitausflüge, ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren. Bei einer geführten Tour durch die Weinberge und Olivenhaine erfahren die Gäste alles über den Anbau und die Verarbeitung der lokalen Produkte. Mit rund 200 Mitarbeitern ist das Resort der größte Arbeitgeber in der Region. Weitere 300 bis 350 Menschen aus der Region profitieren von einer Zusammenarbeit mit dem Resort, zum Beispiel Wäschereien und andere Dienstleister. "Von der Größe wie auch von der Art des Urlaubsresorts sucht Castelfalfi seinesgleichen in Europa", ist Sebastian Ebel überzeugt.



Info: Eine Woche im Il Castelfalfi - TUI Blue Selection kostet bei eigener Anreise ab 882 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück, beispielsweise vom 10. bis 17. April 2018. Eine Übernachtung mit Frühstück ist ab 126 Euro buchbar. Inklusive Flug kostet eine Woche ab 1.302 Euro, beispielsweise vom 26. Oktober bis 2. November 2017.



Eine Woche im Vier-Sterne La Tabaccaia Toscana Resort Castelfalfi kostet bei eigener Anreise ab 510 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück, beispielsweise vom 23. bis 30. Oktober 2017. Eine Übernachtung mit Frühstück ist ab 85 Euro buchbar. Inklusive Flug kostet eine Woche ab 740 Euro, beispielsweise vom 26. Oktober bis 2. November 2017.



Zahlen, Daten und Fakten zum Toscana Resort Castelfalfi



Hotels und Ferien-Villas



Das Fünf-Sterne-Hotel "Il Castelfalfi - TUI Blue Selection" (120 Zimmer) sowie das Boutiquehotel "La Tabaccaia" (vier Sterne, 31 Zimmer) richten sich an Erholungssu-chende, Golfer, Gourmets, Naturliebhaber und kulturell interessierte Gäste. Daneben stehen Urlaubern auch vier Villen sowie 13 Luxus-Apartments als Ferienunterkünfte zur Verfügung (Vermietung ab 2.300 Euro pro Woche).



Immobilien



Auf dem weitläufigen Areal finden sich exklusive Ferien-Immobilien - sowohl restaurierte Gebäude als auch landestypische Neubauten - für eine internationale Käuferschicht, dazu zählen 25 Casali (Landhäuser) sowie 11 Golfvillen rund um den Golfkurs. Im mittelalterlichen Ortskern, dem so genannte Borgo, wurden zudem 47 Luxus-Apartments restauriert, von denen bereits 46 verkauft sind.



Gastronomie



Mit hochwertigen und regionalen Zutaten interpretieren die Küchenchefs von Castelfalfi die traditionelle italienische Küche neu. Die kulinarischen Angebote reichen von der Trattoria "Il Rosmarino" über das À-la-carte-Restaurant "La Via del Sale" des 5-Sterne-Hotels bis zum Gourmet-Restaurant "La Rocca" in der mittelalterlichen Burg des Resorts. In allen Lokalitäten werden Wein und Olivenöl aus eigener Herstellung angeboten.



Lokale Geschäfte und Schwimmbad "Le Piscine" Im Borgo befinden sich 11 Ladengeschäfte lokaler Betreiber mit einem vielfältigen Angebot aus der Region - von der Eisdiele bis zum Weinhandel. Das benachbarte Schwimmbad "Le Piscine" ist auch für Besucher aus der Region zugänglich und bietet einen weitläufigen Blick über die Hügel der Toskana.



Golf



Teil des Resorts ist der größte Golfplatz in der Toskana, der sich in den natürlichen Verlauf der Landschaft einfügt. Hotels und Ferienimmobilien liegen in direkter Nähe zu den 18- und 9-Loch-Golfplätzen.



