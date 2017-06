Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) hat wegen des nach wie vor geringen Anteils von Frauen in Vorständen großer deutscher Unternehmen mit der Einführung einer gesetzlichen Quote gedroht. "Wenn wir sehen, dass sich da nichts verbessert, dann ist das eine SPD-Position, dass wir dann auch tätig werden", sagte Barley in Berlin bei der Vorstellung neuer Zahlen zu Frauen in Führungspositionen. Sollte die SPD an der nächsten Regierung beteiligt sein, werde sie sich dafür stark machen, dass die Thematik in den Koalitionsvertrag aufgenommen werde, betonte Barley.

Nach der jüngsten Auswertung ihres Hauses im Verbund mit dem Bundesjustizministerium sind aktuell nur 6,1 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt. In den Aufsichtsräten hat sich der Frauenanteil bei börsennotierten Unternehmen vergangenes Jahr hingegen von 19,5 auf 21,1 Prozent erhöht. Für die Kontrollgremien gilt seit Anfang 2016 die Frauenquote von 30 Prozent. "Die Quote wirkt", sagte Barley.

Justizminister Heiko Maas (SPD) räumte ein, dass eine gesetzliche Quote für Vorstände gesetzgeberisch schwieriger umzusetzen sei. Das Problem sei, dass die Zahl der Vorstandsmitglieder nicht festgelegt ist. "Es ist schwieriger, aber nicht unmöglich", meinte Maas. Der Vorstand des Energieversorgers RWE besteht beispielsweise nur aus zwei Mitgliedern - Konzernchef Rolf Martin Schmitz und Finanzvorstand Markus Krebber.

Das Gleichstellungsgesetz verpflichtet die Unternehmen zwar, Zielgrößen für die Besetzung des Vorstands mit weiblichen Mitgliedern zu setzen. Doch 70 Prozent der Firmen haben sich hier nach der Auswertung der Ministerien die Quote von Null gesetzt. "Die Zeiten, in denen Männer in den Führungsetagen die wichtigen Entscheidungen unter sich ausmachen, müssen ein für alle Mal der Vergangenheit angehören", betonte Barley.

Besser als in der Privatwirtschaft ist es um die Geschlechtergleichheit in den Behörden des Bundes bestellt. Der Anteil weiblicher Führungskräfte beträgt mittlerweile ein Drittel.

