DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme GBC Kapital GmbH: Erfolgreich abgeschlossene Kapitalmaßnahme der SYGNIS AG - beide Kapitalerhöhungen wurden von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als Co-Lead Manager Institutional Sales, begleitet und waren signifikant überzeichnet 26.06.2017 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der SYGNIS AG (ISIN DE000A1RFM03) - die beiden am 8. und 11. Mai angekündigten und am 31.05.2017 erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhungen wurden von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als Co-Lead Manager Institutional Sales, begleitet. Beraten wurde die Kapitalmaßnahme zudem von der GBC AG in ihrer Funktion als Lead Advisor. Beide Kapitalerhöhungen waren signifikant überzeichnet.

Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte SYGNIS AG (ISIN DE000A1RFM03) hat ihre Kapitalerhöhungen am 31.05.2017 erfolgreich abgeschlossen.

Die Kapitalerhöhungen wurden von den Co-Lead Managern GBC Kapital GmbH (Tied Agent der Dialog Vermögensmanagement GmbH) und MC Services AG (Tied Agent der Kontor Stöwer Asset Management GmbH) begleitet. Beraten wurde die Kapitalmaßnahme zudem von der GBC AG in ihrer Funktion als Lead Advisor.

In einem Bezugsrechtsangebot wurden 3.582.598 neue Aktien, in einer zweiten Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft weitere 3.677.369 Aktien, jeweils zu einem Preis von 1,38 Euro je Aktie, angeboten. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals wurden unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte, qualifizierte Investoren ausgegeben. Beide Kapitalerhöhungen waren signifikant überzeichnet.

Durch die abgeschlossene Transaktion erhöht sich das Grundkapital von 37.617.291,00 auf 44.877.258 Euro durch die Ausgabe 7.259.967 neuer Aktien des genehmigten Kapitals.

SYGNIS beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von 10 Mio. Euro zur Akquisition der Innova Biosciences, für einmalige Transaktions- und Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital einzusetzen.

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Großbritannien hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese wichtige Erweiterung umfasst SYGNIS' Produktportfolio nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie. Zudem hat SYGNIS im Dezember 2016 den profitablen US-Anbieter für Life-Science-Tools C.B.S. Scientific übernommen. Die Produkte der SYGNIS-Gruppe werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

Über Innova Biosciences Ltd.: www.innovabiosciences.com

Innova Biosciences ist weltweit führend bei einfach anwendbaren, innovativen Biokonjugationstechnologien und -Services. Das Unternehmen hat die Flexibilität, um Wissenschaftler in der akademischen Forschung die wissenschaftliche Arbeit durch kommerzielle Herstellung, Entwicklung und Angebot von Standard- und kundenspezifizierten Reagenzien zu unterstützen. Das Produkt-Portfolio umfasst Antikörper- und Protein-Labeling ebenso wie Enzymassays zur Phosphatdetektion. Alle Produktlinien sind von höchster Qualität und auf gestraffte F&E- und Herstellungsprozesse ausgerichtet. Darüber hinaus unterstützen sie bei der Reduktion der Gesamtprojektkosten, indem Kosten durch z. B. Materialverschwendung, interne Betriebsvorrichtungen und Mitarbeiterzeit, und ermöglichen so einen höheren Return on Investment im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Das Portfolio umfasst die Marken Lightning-Link(R), InnovaCoat(R) und Thunder-Link(R) und wird an Forschungslabore sowie pharmazeutische, biotechnologische und Diagnostik-Unternehmen weltweit vertrieben.

Über die GBC Kapital GmbH

Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Stuttgart, ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von Kapitalmassnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von unter anderem Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte Investoren tätig. Die GBC Kapital GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite.

Im Internet: [1]www.gbc-kapital.de

Kontakt für Rückfragen:

Veit Radtke

Institutional Sales Manager GBC Kapital GmbH Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 45048602 [2]radtke@gbc-kapital.de 1. http://www.gbc-kapital.de/ 2. mailto:radtke@gbc-kapital.de

