- Mehrjährige Vereinbarung für Deutschland und Österreich für Sky Cinema Sender sowie Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Sky Store und Sky Select - Zu den kommenden Constantin Filmhighlights auf Sky zählen unter anderen "Fack Ju Göhte 3", "Das Pubertier-Der Film" und "Gorillas"



"Fack Ju Göhte 3", "Das Pubertier-Der Film" und "Gorillas" - nur drei der Topfilme von Constantin Film, die Sky Kunden in Zukunft, bereits kurz nachdem sie im Kino gelaufen sind, als exklusive TV-Premieren bei Sky sehen können. Möglich macht dies ein umfangreicher mehrjähriger Lizenzvertrag zwischen Constantin Film und Sky Deutschland, der nun geschlossen wurde. Durch diesen sichert sich Sky in Deutschland und Österreich weitreichende lineare und On Demand Rechte für seine Sky Cinema Sender sowie die Services Sky On Demand, Sky Go, Sky Store, Sky Select und Sky Ticket, mit denen Filme und Serien zeitlich und räumlich flexibel abrufbar sind.



Zu den kommenden Constantin Filmhighlights gehören "Fack Ju Göhte 3", die Jan-Weiler-Bestseller-Verfilmung "Das Pubertier-Der Film", "Nur Gott kann mich richten" mit Moritz Bleibtreu, "Verpiss Dich, Schneewittchen" mit Bülent Ceylan und Josefine Preuss, "Dieses Bescheuerte Herz" mit Elyas M'Barek unter der Regie von Marc Rothemund sowie Detlev Bucks neuester Film "Gorillas" mit Samuel Schneider und Jannis Niewöhner. Darüber hinaus kommen Sky Kunden auch weiterhin in den Genuss von Constantins Library Titeln wie "TKKG", "Die wilden Hühner", "Mädchen, Mädchen", "Das Geisterhaus", "Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre", "Neues vom Wixxer" sowie die japanischen Gruselschocker "Der Fluch - The Grudge 1+2".



Rainer Ingber, Senior Vice President Acquisition bei Sky Deutschland: "Durch die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Constantin Film kommen Sky Kunden auch in Zukunft in den Genuss der beliebtesten deutschen Filme - sei es als exklusive TV Premiere oder auf Abruf. Das gibt es so nur bei Sky."



Franz Woodtli, Vorstand Home Entertainment, Kino & nationaler Lizenzhandel bei Constantin Film: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky Deutschland fortzusetzen. Durch diesen neuen Vertrag werden unsere erfolgreichen Filme weiterhin die Zuschauer in Deutschland und Österreich begeistern."



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



Constantin Film:



Die Constantin Film AG steht seit fast 40 Jahren für Qualität und Erfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den fünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, TV-Produktion, Kinoverleih, Home Entertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.



