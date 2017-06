Die TV-Ambitionen von Facebook sind fortgeschrittener als bisher bekannt. Das weltgrößte Online-Netzwerk will laut einem Bericht nun auch exklusive Serien zeigen. Dabei spielen Zuschauer-Daten eine tragende Rolle.

Facebook will laut einem Medienbericht in großem Stil eigene Fernsehinhalte auf seine Plattform bringen. Der weltgrößte Online-Netzwerk sei in Gesprächen mit Hollywood-Studios und Rechtevermarktern, schrieb das "Wall Street Journal" am Montag. Facebook wolle bis zu drei Millionen Dollar pro Serien-Folge ausgeben ...

