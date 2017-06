Progress-Werk Oberkirch AG: Für PWO kann die e-mobility kommen

- Sicherheit und Komfort bleiben zentrale Erfolgsfaktoren - Leichtbau auch bei Elektroautos weiterhin Megatrend - Unterschiedliche Antriebsarten spielen für PWO nur eine unwesentliche

Rolle

Oberkirch, 26. Juni 2017 - Aktuell nimmt die öffentliche Diskussion zum Thema e-mobility Fahrt auf. In zunehmender Anzahl werden hierzu Analysen veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund wollen wir unsere Positionierung noch einmal verdeutlichen:

Traditionell ist PWO mit seiner Ausrichtung auf Sicherheit und Komfort im Automobil hervorragend positioniert für die stetig steigenden Ansprüche der Käufer. Dieser Trend wird sich fortsetzen, möglicherweise sogar verstärken.

Auch im Bereich des Leichtbaus sind wir hervorragend aufgestellt. Frühzeitig haben wir uns eine hohe Reputation erworben für Lösungen, die Funktionalität, Gewichtsreduzierung und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen berücksichtigen - eine in der modernen Großserienfertigung unverzichtbare Optimierungsanforderung.

"Wir nennen dies Kostenoptimierten Leichtbau", sagt der Sprecher des Vorstands, Dr. Volker Simon. "So werden wir im nächsten Jahr mit der Serienproduktion einer Stahl-Leichtbaulösung beginnen, die einen bisher vom Kunden verwendeten Polymer-Hybrid-Querträger aus Aluminium und Kunststoff ersetzt. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie hoch die Wettbewerbsfähigkeit unserer innovativen Stahllösungen im hart umkämpften Markt für Leichtbaukonzepte auch gegenüber sogenannten alternativen Werkstoffen ist. Das ist darüber hinaus unser Beitrag für umweltfreundliches Fahren und nicht zuletzt höhere Reichweiten für Autos mit elektrischem Antrieb."

Insgesamt findet man unsere über 1.000 Produkte in vielfältiger Weise in den meisten heutigen Pkw-Modellen. Komponenten für den Antriebsstrang spielen dabei jedoch eine untergeordnete Rolle.

Bernd Bartmann, Finanzvorstand der PWO AG, erläutert: "Würde morgen kein einziges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr ausgeliefert, beträfe dies lediglich sieben Prozent unserer Umsatzerlöse. Dies ist der aktuelle Umsatzanteil von Bauteilen, wie z.B. Getriebekomponenten, die bei Antrieben mit Verbrennungsmotoren zur Anwendung kommen. Komponenten für Verbrennungsmotoren selbst gehören nicht zum PWO-Produktspektrum. Sicherheit und Komfort werden hingegen auch zukünftig - unabhängig von der Antriebsart - zentrale Kriterien für ein erfolgreiches Fahrzeugmodell bleiben. Hier sind wir erstklassig positioniert."

Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand

Unternehmensprofil PWO PWO ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von anspruchsvollen Metallkomponenten und Systemen in Leichtbauweise für Sicherheit und Komfort im Automobil. Im Laufe der rund 97jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Der deutsche Standort Oberkirch zählt heute rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit weiteren Standorten in China, Kanada, Mexiko und Tschechien ist PWO weltweit vertreten. Insgesamt hat der Konzern ca. 3.300 Beschäftigte.

PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie für Entwicklung und Produktion innovativer Produkte in den Bereichen "Mechanische Komponenten für Elektrik und Elektronik", "Sicherheitskomponenten für Airbag, Sitz und Lenkung" sowie "Komponenten und Subsysteme für Karosserie und Fahrwerk".

Sprache: Deutsch Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG

Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-347 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@progress-werk.de Internet: www.progress-werk.de ISIN: DE0006968001 WKN: 696800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange

